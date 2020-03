Eichsfeld. Schutzvorkehrungen in Lebensmittelläden und an Tankstellen im Eichsfeld.

Plexiglas zum Schutz der Mitarbeiter

Geschäfte, die für die Grundversorgung nötig sind, bleiben auch nach dem neuerlichen Erlass der Landesregierung geöffnet. Dazu zählen neben Lebensmittelmärkten auch Tankstellen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Sicherheitsvorkehrungen sollen Kunden und Mitarbeiter vor dem Coronavirus schützen. In Einkaufsmärkten entdeckt man mit Klebestreifen markierte Bereiche, um den empfohlenen Abstand von 1,50 Meter einzuhalten. In vielen Tankstellen sind provisorisch Plexiglasscheiben aufgestellt. So auch in der Aral-Tankstelle in Worbis. Charlott Albertsmeyer (Foto) hat sich an die außergewöhnliche Situation bereits gewöhnt.