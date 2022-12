Podiumsdiskussion im Grenzlandmuseum Eichsfeld

Teistungen. Bildungsstätte in Teistungen erinnert an Sturm auf Stasi-Zentrale

Am 4. Dezember 1989 besetzten mutige Erfurter Bürger die Stasizentrale der Stadt. Innerhalb weniger Tage folgten weitere Besetzungen im damaligen DDR-Bezirk Erfurt. Bereits einen Tag später, am 5. Dezember, besetzten engagierte Bürger aus dem Eichsfeld die Kreisdienstelle des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Worbis. In den folgenden Wochen wurden viele Stasi-Objekte besetzt und übernommen.

Zur Erinnerung an diese Ereignisse lädt das Grenzlandmuseum Eichsfeld am Montag, 5. Dezember, um 18 Uhr, zu einer Podiumsdiskussion ein. Jochen Voit, Leiter der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt, die sich in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt des MfS in Erfurt befindet, und der Zeitzeuge Walter Preis aus Gernrode, der an der Besetzung der Kreisdienstelle in Worbis beteiligt war, werden von ihren Forschungen und Erfahrungen berichten und die Ereignisse einordnen.

Walter Preis wird mit Fotos aus seiner privaten Sammlung den 5. Dezember 1989 in Worbis rekonstruieren. Er selbst war aktiver Teilnehmer bei Friedensgebeten und engagierter Demonstrant im Herbst 1989. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.