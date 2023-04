Polizei ertappt Altkleider-Diebe im Eichsfeld

Leinefelde. Die Eichsfelder Beamten staunten in Leinefelde nicht schlecht: Zwei Männer bedienten sich am Altkleidercontainer.

Ein Zeuge informierte in der Nacht zu Mittwoch die Polizei über einen gerade stattfindenden Diebstahl aus einem Altkleidercontainer in Leinefelde. Die Beamten trafen vor Ort auf zwei Männer. Ein 41-Jähriger und ein 60-Jähriger schauten sich gerade aus dem Container geholte Kleidungsstücke an. Allerdings wurden sie von den Polizisten aufgefordert, die Altkleider in den Container zurück zu räumen. Wegen Diebstahlverdachts wird nun gegen sie ermittelt.