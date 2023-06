In Leinefelde kontrollierte die Polizei einen E-Scooterfahrer. (Symbolfoto)

Polizei ertappt in Leinefelde E-Scooterfahrer unter Drogen

Leinefelde. Sonntagfrüh kontrollierten Polizisten in Leinefelde einen E-Scooterfahrer. Zwei Verstöße wurden festgestellt.

In der Bahnhofstraße in Leinefelde haben Polizisten am Sonntag gegen 1.50 Uhr einen 33-Jährigen angehalten, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Der E-Scooter hatte kein Versicherungskennzeichen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann zudem fest, dass der 33-Jährige unter Drogen stand. Ein Test verlief positiv, der Mann musste zur Blutentnahme, sein Gefährt musste er stehen lassen.