Polizei fahndet nach Exhibitionisten mit blauem Basecap

Göttingen. Die Polizei in Göttingen fahndet aktuell nach einem älteren Mann, der sich am Sonntagvormittag auf einem Spielplatz entblößt haben soll.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen bemerkten die Kinder den Unbekannten vor ihrem Haus auf einem Spielplatz, als dieser mit Blick in ihre Richtung durch den geöffneten Reißverschluss an seiner Hose Bewegungen an seinem Geschlechtsteil vollzog. Kurze Zeit später drehte sich der Mann um und versteckte sich zunächst hinter einem Gebüsch, ehe er den Spielplatz wieder verließ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

älterer Mann,

Brillenträger,

markantes Gesicht,

zur Tatzeit trug er ein blaues Basecap, eine blaue Jacke und eine blaue Hose.

Im Rahmen der Ermittlungen kam heraus, dass der noch unbekannte Mann in den vergangenen Wochen bereits mehrfach in der Nähe des Spielplatzes aufgefallen war. Dabei soll er regelmäßig in Richtung der Wohnhäuser gestarrt haben.

Wer den Man am Sonntagnachmittag im Bereich des Spielplatzes Am Burggraben in Göttingen beobachtet hat und Hinweise zu seiner Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 bei der Polizei in Göttingen zu melden.