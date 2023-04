Einen Erfolg im Zusammenhang mit Diebstählen von Zigarettenautomaten vermeldete am Donnerstag die Polizei.

Polizei fasst Diebe von Zigarettenautomaten – Zusammenhang zu Straftaten in einem Eichsfelder Dorf werden geprüft

Geismar/Eschwege. Die Eschweger Polizei landete einen Ermittlungserfolg im Zusammenhang mit einer Diebstahlserie. Geprüft wird ob die Verdächtigen auch für Taten im Eichsfeld infrage kommen.

Im Zusammenhang mit einer Vielzahl von komplett gestohlenen Zigarettenautomaten kann die Eschweger Polizei einen Ermittlungserfolg vermelden. Weiter geprüft wird, ob die ermittelten Tatverdächtigen für weitere Straftaten dieser Art in Geismar infrage kommen. Hier wurden vier Zigarettenautomaten gestohlen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Auf die Spur ist die Eschweger Polizei den Verdächtigen nach dem Diebstahl von zwei Zigarettenautomaten am 11. April im Bereich Hedemünden/Niedersachsen gekommen. Hier fiel im Rahmen der Fahndung ein Pkw mit Anhänger und Eschweger Kennzeichen auf. Kräfte der Polizeidirektion Werra-Meißner konnten das Fahrzeuggespann auf der B27 in Höhe von Albungen „aufnehmen“ und dann in Eschwege anhalten und kontrollieren.

Die zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren wurden zur Polizeistation gebracht und dort vernommen. Ein 28-Jähriger und eine 24-Jährige erschienen später freiwillig bei der Polizei. In den Vernehmungen räumten alle sechs ein, neben den Diebstählen in Hedemünden elf weitere Zigarettenautomaten komplett gestohlen zu haben. Diese wurden dann meistens in Feld- und Waldgebieten aufgebrochen.

Der Gesamtschaden der eingeräumten Taten beläuft sich auf rund 65.000 Euro. Die Beute aus den Diebstählen in Hedemünden will man unterwegs „entsorgt“ haben, sie konnte bislang auch nicht gefunden werden. Weitere Straftaten werden geprüft, darunter die genannten Diebstähle in Geismar.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Werra-Meißner wurden bislang 36 Straftaten angezeigt, bei denen die Automaten komplett entwendet oder aber direkt aufgebrochen wurden.