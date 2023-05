Polizeikommissar gibt Eichsfeldern Tipps zum Schutz vor Betrügern

Die Polizei gibt in Leinefelde Ratschläge, wie man sich vor Betrügern schützen kann. Gängige Masche sind erfundene Nachrichten per Telefon oder Handy (Symbolbild).

Leinefelde. Immer wieder werden auch im Eichsfeld Menschen Opfer von Trickbetrügern. Wie Sie solche Ganoven erkennen, schildert ein Polizeikommissar.

Trickbetrügern gelingt es immer wieder, arglose Opfer um große Mengen Bargeld oder Wertgegenstände zu prellen – in jüngster Zeit oft durch Schocknachrichten via Handy. Im Mieterzentrum Leinefelde, Hahnstraße 2, gibt es zu diesem Thema am Dienstag, 16. Mai, um 16 Uhr eine Informationsveranstaltung zur Prävention. Sie ist eine Kooperation von Landespolizeiinspektion Nordhausen, Leinefelder Wohnungsbaugenossenschaft, der Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH und dem Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt.

Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel informiert über die gängigen Betrugsmaschen und gibt den Teilnehmern Tipps für vorbeugende Verhaltensweisen, damit sie nicht Opfer eines Betrugs werden. Die Teilnahme ist kostenlos.