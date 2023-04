Polizei in Eichsfelder Nachbarlandkreis ermittelt nach einer Einbruchsserie

Eschwege. Im Eichsfelder Nachbarlandkreis Werra-Meißner hat die Polizei Ermittlungen zu einer Einbruchserie aufgenommen. Unbekannten brachen in Firmen und Geschäfte ein.

In der Nacht auf den 12. April ereigneten sich in der Stadt- und im Industriegebiet in Witzenhausen mehrere Einbrüche sowohl in Geschäfte und Firmen als auch in Bürogebäude. Davon betroffen waren auch die Räume der Stadt Witzenhausen am Markt.

Die unbekannten Täter drangen über ein Fenster, das gewaltsam geöffnet wurde, in das Gebäude der Stadtverwaltung ein. Im Inneren wurden dann mehrere Türen aufgebrochen und die Büroräume durchsucht, wodurch ein Sachschaden von 5000 Euro entstand.

Im innerstädtischen Bereich wurde zudem in der Ermschwerder Straße in die Räume einer Pizzeria eingedrungen, wohl aber nichts entwendet. Sachschaden: 300 Euro.

In der Steinstraße war ein Friseurgeschäft Ziel der Einbrecher. Im Ritzmühlenweg wurde die Eingangstür einer Firma aufgehebelt und im Anschluss sämtliche Büros durchsucht. Betroffen waren noch weitere Objekte in der Region.

Hinweise zu den Einbrüchen bitte unter Tel.: 05651/9250 oder 05542/93040.