Polizei lädt zum Konzert nach Heiligenstadt

Das Polizeimusikorchester Thüringen gibt am Freitag in Heiligenstadt ein Konzert.

Heiligenstadt. Polizeimusikorchester Thüringen spielt in der Kirche St. Aegidien

Die Polizei ist nicht nur für den Erhalt von Recht und Ordnung zuständig, sondern engagiert sich auch kulturell und sozial. So sind viele der Ordnungskräfte beispielsweise auch musikalisch aktiv.

Zu einem Konzert in weihnachtlicher Atmosphäre und besinnlicher Ruhe lädt die Landespolizeiinspektion Nordhausen am Freitag, 16. Dezember, nach Heiligenstadt ein. Ab 17 Uhr lässt das Polizeimusikorchester Thüringen weihnachtliche Lieder in der Kirche „St. Aegidien“ erklingen.

Es wird kein Eintritt erhoben, dafür wird statt dessen um eine kleine Spende gebeten. Der Erlös dient einem guten Zweck und soll ein Beitrag für die Restauration des Ölgemäldes Geburt Christi „Anbetung der Hirten“ sein.