Polizei löst Corona-Party in Mengelrode auf

Polizisten beendeten in der Nacht zu Sonntag in Mengelrode im Eichsfeld eine Party. Zeugen hatten die Polizei auf die Feier in einem Wohnhaus aufmerksam gemacht, an der bis zu 40 Personen teilgenommen haben sollen.

Vor Ort konnten die Beamten vorerst nur die jugendliche Bewohnerin antreffen. Ihre Eltern waren nicht zuhause. Wenig später stellten die Beamten jedoch noch etwa zehn Jugendliche fest, die sich im Haus und im Garten aufhielten. Einige Gäste waren offenbar bei Eintreffen der Beamten geflüchtet.

Da die feiernden Jugendlichen gegen die geltende Allgemeinverfügung und das Kontaktverbot, verstießen, erstatteten die Polizisten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

