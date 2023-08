Polizei mahnt zu erhöhter Vorsicht auf den Straßen des Eichsfelds

Die Polizei warnt vor Wildunfällen am Tage und mahnt zu erhöhter Vorsicht. (Symbolbild)

Eichsfeld. Immer wieder kommt es auf den Straßen im Eichsfeld zu Unfällen mit Wildtieren. Diese passieren derzeit auch häufiger am Tage.

In weiten Teilen Nordthüringens und damit ebenfalls im Landkreis Eichsfeld kommt es derzeit auch am Tage vermehrt zu Verkehrsunfällen mit Wildtieren. Davor warnt die Landespolizeiinspektion in Nordhausen.

Die Polizei rät zur erhöhten Aufmerksamkeit im Straßenverkehr außerhalb geschlossener Ortschaften, da verstärkt mit Wildwechsel zu rechnen ist. Ursächlich hierfür ist laut Sachverständigen die Paarungszeit der Tiere.