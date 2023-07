Polizei stoppt 15-Jährigen mit umgebauten Moped in Berlingerode

Berlingerode. Bei einer Kontrolle in Berlingerode hat die Polizei einen 15-Jährigen gestoppt, der sein Moped umgebaut hat. Das hat jetzt Konsequenzen für den Jugendlichen.

Bei einer Kontrolle an der Hägerburg haben Polizisten am Sonntagabend gegen 21.35 Uhr einen 15-jährigen Mopedfahrer gestoppt. Dabei entdeckten sie Veränderungen am Fahrzeug, die die Leistung gesteigert haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Jugendliche dadurch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Polizisten ließen das Moped abschleppen und erstatteten Anzeige.

