Polizei warnt Eichsfelder vor betrügerischen Buchverkäufern

Eichsfeld Die Polizei warnt vor betrügerischen Buchverkäufern, die mit ihrer Masche bundesweit Erfolg haben – so auch im Landkreis Eichsfeld.

Wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung beschrieb, melden sich die unbekannten Betrüger telefonisch bei ihren meist älteren Opfern. Im folgenden Gespräch würden sie dann vermeintlich wertvolle Bücher wie Lexika oder Faksimile für sehr viel Geld anpreisen. Die Opfer kauften dann oft diese Druckerzeugnisse, im Glauben, eine Wertanlage im Schrank stehen zu haben. „Leider ist das nicht so, denn die verkauften Bücher sind, zumindest aus materieller Sicht, nicht annähernd den Kaufpreis wert“, erklärte die Polizei.

Mitunter sechsstellige Geldbeträge investiert

Nach einem Kauf würden sich die Täter regelmäßig bei den Opfern melden und weitere Bücher anbieten, um die Sammlung zu vervollständigen. Den Angaben zufolge haben manche Senioren mittlerweile sechsstellige Geldbeträge investiert, mitunter ihre gesamten Ersparnisse.

Die Polizei warnt deshalb vor dieser Betrugsmasche und rät dazu, stets skeptisch zu sein, wenn einem am Telefon oder an der Haustür vermeintlich wertvolle Bücher angeboten werden.