Polizeibesuch im Eichsfeld mit Folgen – Ermittlungen gegen einen 42-Jährigen wegen fahren ohne Führerscheins

Heiligenstadt. Ein 42-Jähriger hielt sich in der Polizeiinspektion auf. Nach dem er eine Angelegenheit geregelt hatte, setzte er sich in nicht versichertes Auto.

Die Polizei im Eichsfeld ermittelt seit Donnerstagnachmittag gegen einen 42-Jährigen, der ohne in Besitz eines Führerscheines ein nicht versichertes Auto fuhr.

Der Mann hielt sich Donnerstag in der Polizeiinspektion Eichsfeld wegen einer anderen Angelegenheit auf. Nach Verlassen der Dienststelle stieg er in einen nicht versicherten VW Polo ein und fuhr davon. Dabei beobachteten ihn Beamte, die ihm noch folgten, aber nicht mehr stoppen konnten, so die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.