Polizeichef in Eichsfelder Nachbarstadt zeigt sich besorgt

Göttingen In der Eichsfelder Nachbarschaft kam es in der Silvesternacht zu Angriffen auf Polizisten. Der Göttinger Polizeichef sieht darin ein gesamtgesellschaftliches Problem.

Nach den Angriffen auf Polizeibeamte in der Silvesternacht in Göttingen ist die Zahl der verletzten Polizisten auf 13 korrigiert worden. Aus einer 30 bis 50 Personen großen Gruppe waren die Ordnungshüter gezielt mit Pyrotechnik angegriffen worden.

Noch in der Nacht des Jahreswechsels konnten fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 43 Jahren ermittelt werden. Gegen sie werde nun wegen tätlichen Angriffs und Landfriedensbruch ermittelt, heißt es. Im Zuge der Krawalle war auch ein Polizeifahrzeug beschädigt worden. Hierzu gab es bislang keine Hinweise auf den Täter, so die Polizei.

Rainer Nolte, Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, blickt mit Besorgnis zurück auf die Eskalation an Silvester in Grone.„Wir verspüren in Göttingen insgesamt eine zunehmende Verrohung und mangelnde Akzeptanz bestimmter Personen- und Tätergruppen auch gegenüber der Polizei. Die Hemmschwelle, seinen Frust oder auch innewohnende Gewaltphantasien gegenüber unseren Beamten, aber auch unbeteiligten Mitmenschen auszulassen, sie anzugreifen und dabei auch eine körperliche Schädigung bewusst in Kauf zu nehmen, sinkt.“

Nolte weist eine im Nachgang aufgekommene vereinzelte Kritik am Vorgehen beziehungsweise an der Einsatztaktik der Polizei in der Silvesternacht strikt zurück. „Wir waren gut auf den Einsatz am Jahreswechsel vorbereitet, sowohl personell als auch taktisch. Die unvermittelte Gewalteskalation auf dem Jonaplatz gegenüber unseren Einsatzkräften lässt uns fassungslos zurück. Was sich um kurz nach Mitternacht vor allen Augen abgespielt hat, ist nach meiner Auffassung Teil eines gesamtgesellschaftlichen Problems.“

Die Aufgabe als Polizei sei es, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, sie vor Gefahren und auch Übergriffen zu schützen. Dafür nähmen die Beamtinnen und Beamten rund um die Uhr auch Angriffe auf die eigene körperliche Unversehrtheit in Kauf, betont Nolte.

„Wir werden die Ereignisse aus der Silvesternacht zeitnah intern und auch im engen Austausch mit der Stadt Göttingen und weiteren Institutionen nachbereiten. Nur durch gemeinsames Zusammenwirken ist es möglich, dieses gesamtgesellschaftliche Problem zu bewältigen. Wir als Polizei sind im Rahmen unserer Möglichkeiten gern bereit, unseren Teil dazu beizutragen. Erneute Zwischenfälle dieser Art sind nicht hinnehmbar und dürfen sich auch nicht wiederholen“, zeigt sich der Göttinger Polizeichef entschlossen.