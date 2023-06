Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle verlor am Freitagabend ein Mann im Eichsfeld seinen Führerschein.

Polizisten kassieren Führerschein in einem Eichsfelder Dorf

Beuren. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle erwischen die Eichsfelder Polizisten einen 41-jährigen Autofahrer. Der Atemalkoholwert war nicht so ganz ohne.

Pech hatte ein 41-jähriger VW-Fahrer am Freitag gegen 19.25 Uhr in Beuren. Wie die Polizei schildert, haben die Beamten den Mann und seinen Polo einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel auf, dass der Fahrer unter Alkohol stand. Ihm wurde ein Atemalkoholtest angeboten. Nachdem er in diesen eingewilligt hatte, ergab dieser wenig später einen Wert von 1,83 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde eine Blutentnahme angeordnet und eine Strafanzeige gefertigt.