Polizistin wird bei Einsatz in Breitenworbis verletzt

Breitenworbis. Die Polizistin hatte den Mann, der mit Haftbefehl gesucht wurde, im Rettungswagen ins Krankenhaus begleitet.

An einer Tankstelle in Breitenworbis kam es am Sonntagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei sich streitender Männer. Als Passanten einschreiten wollten, wurden sie nach Angaben der Polizei von den beiden bedroht. Wie sich herausstellte, lag gegen einen der Männer ein Haftbefehl vor. Da sie sich gegenseitig Verletzungen zugefügt hatten, mussten sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Schläger mit dem Haftbefehl wurde dabei von der Polizei im Rettungswagen begleitet. Während der Fahrt soll der Verletzte zunehmend aggressiver geworden sein. Dabei soll er eine Polizistin so verletzt haben, dass sie ihren Dienst nicht weiter fortsetzten konnte. Der Mann wurde noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen die beiden wird nun wegen verschiedener Straftaten ermittelt.

