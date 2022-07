Posaunenchor Großbodungen holt Jubiläum nach

Großbodungen. So feierten die Großbodunger ihr Jubiläum.

Der Schlossplatz in Großbodungen füllte sich und die Bläserinnen und Bläser des Posaunenchores begrüßten die Zuhörer mit einer Fanfare, berichtet Carolin Eisenbarth. Das erste große Konzert seit langer Zeit läutet gleichzeitig das 60. Jubiläum des Chores ein. Andreas Schwarze, Superintendent des Südharzer Kirchenkreises, führte durch das Jubiläumskonzert und erinnert zu Beginn der verstorbenen Chorleiter. Als langjährige Pastorin der Gemeinde war Christine Austel-Haas aus Magdeburg angereist, um aus der Chorgeschichte zu berichten. 60 Jahre ist es nun her, dass die ersten Bläserinnen und Bläser am Heiligen Abend in der Kirche „Ihr Kinderlein kommet“ spielten und den Grundstein für diese Chorgeschichte legten. 60+1 Jahre ist ein Grund zum Feiern.

Chorleiterin Mirijam Leha wurde verabschiedet

Zum Auftakt wurde zum Jubiläumskonzert geladen. Als dann die Dudelsackband „Pipes and Drums“ aus Sondershausen das schottische Lied „Highland Cathedral“ ertönen ließ, stimmte auch der Posaunenchor ein. Mit dem Spiritual „Rock My Soul“ und Reinhardt Meys „Über den Wolken“ entließen die Bläserinnen und Bläser gemeinsam mit Chorleiterin Mirijam Leha die Zuhörer in den Sommerabend und luden gleichzeitig zum Feiern unterm Festzelt ein. Einen weiteren Höhepunkt des Abends bildete das Brass Marching Trio und die Miniblaskapelle „Walkabees“, die extra aus Berlin angereist waren. Neben Jazz und Soul begeisterten sie auch mit Rock, Pop und Schlager. Zum Abschluss versammelten sich noch einmal alle zu einem Festgottesdienst auf dem Schlossplatz.

Einen Wermutstropfen gab es jedoch, denn Chorleiterin Mirijam Leha wurde verabschiedet, da sie den Kirchenkreis verlassen hat.