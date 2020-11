Powerbank explodiert auf dem Balkon

Eine Powerbank explodierte am Donnerstagabend auf einem Balkon in der Barlachstraße in Heilbad Heiligenstadt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 45-jähriger Mann seine Powerbank am Ladegerät angeschlossen, als er ein Zischen hörte und sah, wie sich das Plastikgehäuse wölbte.

Gerät fing an zu Zischen

Der 45-Jährige reagierte sofort und warf das Gerät auf den Balkon. Dort explodierte die Powerbank. Die Stichflamme erstickte der Mann mit einer Decke und verständigte die Feuerwehr. Bis auf das defekte Gerät entstand kein weiterer Schaden.

Mehr Thüringer Blaulicht