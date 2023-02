Premiere für das junge Publikum in Uder

In Uder wird auch am kommenden Wochenende zünftig gefeiert.

Uder. Erstmals wird in dem Eichsfelddorf ein Jugendfasching mit Tanzgruppen gefeiert. Am kommenden Wochenende geht erneut die Post ab.

Die Showtanz- und Carnevalgesellschaft Uder ist in die närrischen Tage gestartet. Am Freitagabend gab es einen gelungenen Auftakt, und zwar mit einer Premiere. Gefeiert wurde erstmals der Jugendfasching. Präsentiert wurde dem Publikum ein buntes Programm mit Jugendtanzgruppen, die nicht nur vom eigenen Verein, sondern auch von den umliegenden Karnevalsvereinen kamen. Zwischen den jeweiligen Programmpunkten sowie danach heizten die beiden DJs ToniK & das Housetier den jungen Gästen ordentlich ein und sorgten für eine super Stimmung im Saal.

Am Samstag fand dann der erste Büttenabend nach der zweijährigen Corona-Pause mit der Tanzband Thanas statt. Ein tolles Programm wurde zusammengestellt, und alle Akteure zeigten sich in Bestform. Nach diesem konnten die Gäste richtig abfeiern.

Ehrung mit Treueordenin Gold mit Brillanten

Am Sonntag folgte ein Büttennachmittag für alle Junggebliebenen. Auch bei diesem sorgten Thanas für Stimmung. An diesem Nachmittag wurden Mike Pöhl und André Kobold für ihre jahrelange Vorstandsarbeit mit dem Thüringer Löwen in Bronze und Silber ausgezeichnet. Ebenfalls wurden weitere Tänzer und Trainer für ihre 20-jährige Tätigkeit im karnevalistischen Tanzsport mit dem Treueorden in Gold mit Brillanten geehrt, teilt die Showtanz- und Carnevalgesellschaft mit.

Am kommenden Wochenende geht es weiter. Dann dürfen sich die Karnevalisten auf einen Büttenabend mit Raise, den Kinderfasching sowie den Weiberfasching freuen. In Uder geht zum Höhepunkt der fünften Jahreszeit noch einmal so richtig die Post ab. r