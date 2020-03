Großer Nachfrage erfreuen sich die Pekip-Kurse im Familienzentrum Kerbscher Berg in Dingelstädt. Mit dabei ist auch Antonia Schiller mit Tochter Anni. Der Jugendhilfeausschuss hat Finanzhilfe am Dienstag bewilligt.

Projekthilfen in sechsstelliger Höhe bewilligt

Die erste Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages ist die, auf die es für zahlreiche Projektträger im Kreis ankommt. Ihnen stellt sich nämlich die Frage, ob die Anträge auf Förderungen bewilligt werden oder nicht.

In diesem Jahr heißt es aufatmen. Alle eingereichten Anträge sind am späten Dienstagnachmittag abgesegnet worden, teils mehrheitlich, teils einstimmig. Zum Teil werden Projekte auch vom Land unterstützt und der Landkreis hilft in einer Ko-Finanzierung, teils aber trägt der Kreis auch die volle Höhe. „Aber keine Angst“, sagt Petra Stubenitzky (CDU), die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. „Die Mittel sind bereits im Haushalt für dieses Jahr eingestellt.“

Für die Träger heißt es nun, dass sie sofort loslegen können, ihre laufenden Projekte unterstützt oder jetzt abgesichert sind. Denn sie müssen nicht noch einmal den Kreistag passieren. „Wir sind ein beschließender Ausschuss“, erklärt Petra Stubenitzky. „Die Projekte und Mittel sind gesetzt.“

Die Empfänger ziehen sich durch den gesamten Landkreis. Egal ob das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg oder die Frauenbildungsstätte ko-ra-le, das DRK oder der Sozialdienst der katholischen Frauen, die Caritas, die Villa Lampe oder das Jugendwerk der Awo, der Verein Horizont, sie alle können ihre Angebote für vor allem junge Leute ausbauen oder aufrechterhalten. Petra Stubenitzky, die seit der Kommunalwahl voriges Jahr dem Kreistag angehört, ist froh, auf solch eine Vielzahl von Trägern und Angeboten im Kreis zurückgreifen zu können, die mit dem Jugendamt des Landkreises zusammenarbeiten. „Der Bedarf ist da“, konstatiert sie.

Froh über das positive Signal ist zum Beispiel Pia Schröter vom Kerbschen Berg in Dingelstädt. Mehrere Projekte des Hauses werden mit vom Kreis finanziert. Ein wichtiges dabei sei das Prager-Eltern-Kind-Programm, kurz Pekip. Er wendet sich an junge Mütter mit Kindern im ersten Lebensjahr. Derzeit laufen 12 Kurse parallel im Haus. „Mit jeweils acht Müttern und ihren Kindern, die sich zu jeweils 22 Terminen treffen“, erklärt Schröter. Aber das reiche bei weitem nicht. Die Nachfrage sei so groß, dass es lange Wartelisten gibt. „Wir könnten locker 15 bis 18 Kurse anbieten.“ Aber was fehlt, das seien Kursleiter. „Erzieher oder Sozialpädagogen mit der Pekip-Zusatzausbildung.“ Derzeit verfüge das Haus gerade mal über drei Kursleiter. Damit schaffe man im Jahr maximal 20 Gruppen.

Neu war eine solche Jugendausschusssitzung am Dienstag allerdings einigen jungen Leuten. Nach der jüngsten Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes, kurz THüKJAHG, gehören zu den beratenden Mitgliedern des Ausschusses auch die Kreisschülervertretungen mit zwei Mitgliedern, die je einer unterschiedlichen Schulart angehören. „Ja, dazu hat es auch Versammlungen gegeben, bei denen die Vertreter gewählt wurden“, erklärt Tobias John von der Stabstelle des Landkreises. So sind die Gymnasien und Regelschulen vertreten, auch unter anderem aus der Kreiselternvertretung für die Kindertagesstätten des Landkreises sitzt nun ein Vertreter mit im Jugendhilfeausschuss.