Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Prozess gegen zwei Eichsfelder: Drei Jahre Haft für früheren Juniorchef von Wodka-Firma gefordert

50. Verhandlungstag am Landgericht Mühlhausen, wo sich zwei Eichsfelder wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung verantworten müssen. Nachdem der letzte Beweisantrag der Verteidiger abgelehnt war, hielt der Staatsanwalt endlich sein Plädoyer. Er stellte mit Hilfe von Abbildungen der Lieferscheine, Frachtbriefe und Rechnungen dar, wie die Unterlagen manipuliert worden waren. Über einen Zeitraum von September bis November 2010 wurden alle Unterlagen nochmals überprüft. Der im Prozessverlauf hinzugezogene Sachverständige hatte bereits erklärt, dass während der Überprüfung der Computer der Speditionsfirma die Geräte noch am Laufen waren und alle möglichen Personen Zugriff hatten. Daten konnten also beliebig verändert oder manipuliert werden.

Zum Verlauf der Geschäfte der Wodkafirma legte der Staatsanwalt dar, wie aus einem Kleinhandel eine Steuerhinterziehung im großen Maße wurde. Es wurden Lieferscheine und Rechnungen von und für ausländische Getränkehändler erstellt, die Waren hin und her geschickt, letztendlich jedoch ins Ruhrgebiet oder in die Nähe von Berlin. Von dort wurden die Lieferungen dann verteilt.

Der Staatsanwalt spricht hier von „Verschwörungstheorien“ und „Aliens“, die erfunden wurden, um eine oder mehrere fremde Personen zu erfinden, die das Ganze manipuliert haben sollen. Aber er glaube nicht an „Aliens“. Der angeklagte Juniorchef der Spedition sei „es selber“ gewesen. Denn, wenn sich über Jahre Fremde in die PCs eingeloggt hätten, müsste das aufgefallen sein. Die Adressen in Italien seien „fingiert“, ist sich der Staatsanwalt sicher.

Kraftfahrer kannte Adresse nicht

Die Rechnungen und Lieferscheine, sogar „Begleitdokumente“ seien gefälscht oder manipuliert worden. Der englische Zoll hatte sich beim deutschen Zoll nach der Firma erkundigt. Darauf wurde die Lieferung zurückgeschickt. Manchmal wurden Lieferungen bestätigt, die erst am nächsten Tag ankamen. Sehr oft steht als Vermerk auch der Begriff: innergemeinschaftliche Lieferung, was auf Zollfreiheit hinweisen soll. Angegeben wurden Adressen in Belgien, England, Frankreich, Italien und den Niederlanden. Die Lieferungen wurden manchmal nach Italien geschickt, kamen aber nach zwei Tagen wieder in Deutschland an.

Einer der Kraftfahrer kannte die Adressen im Eichsfeld gar nicht, sollte aber dort Paletten mit Wodka abgeholt haben. Unterlagen wurden sogar in die Zukunft datiert. Die Steuererklärung lautete dann auf „Null“. Einen großen Teil der gefälschten oder veränderten Unterlagen fand man bei der Haussuchung in der Leinefelder Firma.

Für „Papierspur“ war der Juniorchef zuständig

Der damalige Geschäftsführer hatte manche E-Mails an den Juniorchef der Spedition weiter geschickt, weil er sich fast nur um die Herstellung des Wodkas kümmerte. Für die „Papierspur“ war der Juniorchef zuständig. Und er habe „ordentlich Papier produziert“, hält ihm der Staatsanwalt vor. Er hält die Anklage der Steuerhinterziehung von etwa 1,275 Millionen Euro für erwiesen.

Da der eine Geschäftsführer schon im Prozess 2015 verurteilt wurde, beantragte der Staatsanwalt nun eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten mit drei Jahren auf Bewährung und die Übernahme eines Teils der Kosten. Für den Juniorchef beantragt er eine höhere Strafe, weil seine Tatbeteiligung auch höher zu bewerten sei. Alle Fälschungen der Unterlagen, sogar von Begleitpapieren und Steuererklärungen, müssen von ihm stammen. Der Antrag des Staatsanwaltes lautet daher drei Jahre ohne Bewährung sowie die Gerichtskosten.