Prozession der Rehe zur Hubertusklause bei Breitenholz

Breitenholz. Ein tierische Begegnung, die Naturliebhaber fasziniert.

Bernd Preis ist viel in der Natur unterwegs. „Am ersten Tag, nahm ich die Kamera nicht mit, weil Nebel war. Ich hätte mich am liebsten in den Arsch gebissen“, sagt der Breitenhölzer. An den nächsten Tagen versuchte Preis, ein Foto zu machen.

Nach einer Weile zogen die Rehe wieder an der Hubertusklause bei Breitenholz vorbei. Es war wieder Nebel, aber Preis gelang dieses Foto. Die Rehe hielten sich weit unterhalb der Klause auf. Als sie den Naturfreund entdeckten, zogen sie auf dem Feld schräg nach oben, um danach genau wieder auf dem Kamm scharf links abzubiegen, und noch einmal am Klüschen vorbeizuziehen.