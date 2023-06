In die evangelische Kirche St. Martin wird zum Konzert eingeladen.

Psycho-Chor aus Jena gibt in Eichsfelder Kirche ein Konzert

Heiligenstadt. Der Psycho-Chor der der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist erstmals in Heiligenstadt zu Gast. Er nimmt die Gäste des Konzertes mit auf eine Reise durch die Acappella-Musik.

Zu einem Konzert wird am Samstag, 1. Juli, ab 16 Uhr in die St.-Martin-Kirche in Heiligenstadt eingeladen. Zum Semesterende lädt der Psycho-Chor der Friedrich-Schiller-Universität Jena wieder zu seinen Abschlusskonzerten ein. Das junge studentische Ensemble fährt zum ersten Mal nach Heiligenstadt. Im Gepäck hat der Chor eine abwechslungsreiche Reise durch die Landschaft moderner Acappella-Musik. Ruhige Balladen und mitreißender Pop verschmelzen dabei zu einem fantastischen Konzert. Der Eintritt ist frei. Die Kirchengemeinde erbittet eine Spende. Einlass zu dem Konzert ist um 15.30 Uhr. Zudem ist die Platzwahl frei.