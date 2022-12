„Queen“ im Barockgarten Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Klassiknacht 2023 wird rockig. Hier gibt es schon die Karten:

Freddy Mercury im Heiligenstädter Barockgarten? Ja. Die Klassiknacht im Heiligenstädter Barockgarten geht nächstes Jahr einen ganz neuen Weg: Rock meets Classic. Das Sondershäuser Loh-Orchester will am 2. September 2023 den Eichsfelder einen Abend bereiten, der sich ganz um die legendäre Band „Queen“ dreht. „Sozusagen Queen in concert, symphonic Queen“, sagt Michaela Aspesi vom Freundeskreis der Konzerte im Barockgarten. Etwa 50 Musiker, begleitet von einer Band und vier Gesangssolisten werden den Barockgarten klassisch rocken. Und im Wort Barock stecke ja auch das Wort „Rock“.

Die energiegeladene Präsenz von Queen war und bleibt ein besonderes Phänomen der Rock- und Popmusikgeschichte. Heute noch sind Songs wie „The Show Must Go On“, „Bohemian Rhapsody“ und „We Will Rock You“ noch fast jeder und jedem im Ohr. Vier charismatische sowie stimmgewaltige Sängerinnen und Sänger wollen gemeinsam mit dem Loh-Orchester unter der Leitung von Henning Ehlert diese vielgeliebten Titel im rocksinfonischen Gewand präsentieren.

Die Karten gibt es ab sofort in Heiligenstadt in der Tourist-Info und in der Eichsfelder Bücherstube, in der Buchwelt Leinefelde und online unter www.barockgartenkonzert.de