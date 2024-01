Queen-Klänge, Kindertheater und Krippenfahrt

Heiligenstadt Im Eichsfeld kommt keine Langeweile auf. Das wird jetzt geboten:

Der einzigartige Queen-Sound ist am Samstag, 6. Januar, um 19.30 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt zu erleben. MerQury sei eine der wenigen Gruppen, die mittlerweile weltweit vor einem begeistertem Publikum auftreten würde, heißt es in der Ankündigung. Seit der Gründung 1991 spielten sie weit über 1500 Shows in 16 Ländern. Die Musiker der Band waren außerdem Hauptakteure im Musical „We are the champions“, das von mehr als 150.000 Fans in ganz Europa gefeiert wurde. Als Frontmann brilliert der aus Montreal stammende Johnny Zatylny. Karten für die Veranstaltung gibt es an der Theaterkasse des Kulturhauses, Tel. 03606/608060, Mails an kulturhaus@kreis-eic.de sowie per WhatsApp unter 03606 / 608067 beziehungsweise über die Homepage.

Krippenfahrt zu verschiedenen Kirchen

Zu einer Krippenfahrt, die zu verschiedenen Eichsfelder Kirchen führt, lädt der Hüpstedter Pfarrer Günter Christoph Haase Interessierte ein. Mittagessen und Kaffee gehören ebenfalls dazu. Die Fahrt findet am Donnerstag, 11. Januar, statt. Wer mitfahren möchte, wird gebeten, sich im Pfarrbüro in Hüpstedt unter der Telefonnummer 036076/44458 anzumelden. Dort gibt es auch weitere Informationen.

Blutspendeaktion des DRK in Breitenholz

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes bietet am Freitag, 5. Januar, eine Blutspendeaktion in Breitenholz an. Gespendet werden kann an diesem Tag in der Zeit von 15.30 bis 19:30 Uhr im Gemeindesaal, Hauptstraße 35. Die Feldküche steht bereit, das Team vom Ortsverein wird Breitenholz wird eine Stärkung für die Spenderinnen und Spender zubereiten. Auf viele Teilnehmer freuen sich schon jetzt die Mitglieder des Ortsvereins und das DRK-Blutspendeteam.

Musikalischen Ausklang der Weihnachtszeit

Zum traditionellen musikalischen Ausklang der Weihnachtszeit gibt es am Sonntag, 21. Januar, ein Konzert in der Geisleder Kirche St. Cosmas und Damian. Beginn ist um 16 Uhr. Auf viele Gäste freuen sich schon jetzt der Organist Wolfgang Schneider und die Solistin Ilona Mercedes Sänger.

Kindertheater führt Hänsel und Gretel auf

Märchenhaft wird es in der kommenden Woche im Eichsfeld. Denn am Montag, 8. Januar, gastiert das Thüringer Kindertheater „Doncalli“ mit dem Märchenklassiker „Hänsel und Gretel“ in Leinefelde im Saal des „Eichsfelder Hofes“. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Einlass ist ab 16.30 Uhr, dann öffnet auch die Tageskasse. Das Märchenspiel sei für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauere etwa 75 Minuten, heißt es vom Veranstalter. Der Eintritt kostet für Kinder zwölf Euro, Erwachsene zahlen 14 Euro. Ticketreservierung per Mail an reservierung-doncalli@web.de.