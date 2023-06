Radfahrer im Eichsfeld von Auto erfasst und schwer verletzt

Uder. Bei einem Unfall im Eichsfeld hat ein Fahrradfahrer schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Kreuzung war vorübergehend gesperrt.

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Uder (Landkreis Eichsfeld) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein Autofahrer den Radfahrer in der Bäckergasse im Bereich einer Kreuzung.

Es kam zur Kollision. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Er befinde sich jedoch nicht in Lebensgefahr, so die Polizei. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach einer vorübergehenden Straßensperrung konnte die Kreuzung wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.