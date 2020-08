Foto: Michael May

Radfahrer in Heiligenstadt von Auto erfasst - Kollision in Leinefelde

Kollision im Gegenverkehr

Die Fahrerin eines Honda fuhr am Donnerstag, gegen 10 Uhr auf der Heiligenstädter Straße in Leinefelde. Als die 79-Jährige nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW eines 52-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Radfahrer von Auto erfasst

Ein Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Heiligenstadt leicht verletzt worden. Die Fahrerin eines Ford wollte vom Parkplatz eines Supermarktes in der Sperberwiese auf die Bahnhofstraße auffahren. Dabei kollidierte die 45-Jährige gegen 12.15 Uhr mit dem Fahrer des Pedelecs, der auf dem Geh- und Radweg der Bahnhofstraße unterwegs war. Der 67 Jahre alte Radfahrer stürzte. Er musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

