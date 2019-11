Stahlzeit-Frontmann Helfried Reißenweber in Leinefelde.

Leinefelde. Es ist die perfekte Illusion: Mit Pyrotechnik haben „Stahlzeit“ am Freitagabend rund 1300 Fans in der Obereichsfeldhalle begeistert.

Rammstein-Coverband „Stahlzeit“ begeistert Fans in Leinefelde

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rammstein-Coverband „Stahlzeit“ begeistert Fans in Leinefelde

In „Schutt und Asche“, so wie es der Tournee-Name suggeriert, hat die Rammstein-Coverband „Stahlzeit“ die Leinefelder Obereichsfeldhalle am Freitagabend nicht gelegt. Aber sie hat den rund 1300 Gästen mehr als nur sprichwörtlich eingeheizt, denn die zweistündige Show war zur Freude der Rammstein-Fans mit reichlich Pyrotechnik unterlegt.

„Stahlzeit“ unter Frontmann Helfried Reißenweber touren seit 2005 als Coverband des deutsch singenden Exportschlagers und vermitteln eine perfekte Illusion: Ob Flake auf dem Laufband, im Gummiboot vom Publikum getragen und im übergroßen Kochtopf oder Till Lindemann auf der Konfetti-Kanone reitend - all das bekommen die Konzertgäste auch bei „Stahlzeit“ geboten, kombiniert mit einer musikalischen Darbietung, die Rammstein alle Ehre macht.

Fans dürfen sich auf Wiedersehen freuen

Die Fans in Leinefelde haben jedenfalls gejubelt - auch über die Nachricht, dass „Stahlzeit“ nächstes Jahr wieder in die Obereichsfeldhalle kommen wollen. Dann waren sie schon einmal mehr in der Stadthalle als Rammstein, die hier im Juni 1996 ein Konzert gegeben haben.

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans In "Schutt und Asche", so wie es der Tournee-Name suggeriert, hat die Rammstein-Coverband "Stahlzeit" die Leinefelder Obereichsfeldhalle am Freitagabend nicht gelegt. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Die zweistündige Show war zur Freude der Rammstein-Fans mit reichlich Pyrotechnik unterlegt. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans "Stahlzeit" unter Frontmann Helfried Reißenweber touren seit 2005 als Coverband des deutsch singenden Exportschlagers und vermitteln eine perfekte Illusion. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Ob Flake auf dem Laufband, im Gummiboot vom Publikum getragen und im übergroßen Kochtopf oder Till Lindemann auf der Konfetti-Kanone reitend - all das bekommen die Konzertgäste auch bei "Stahlzeit" geboten. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Die musikalische Darbietung macht dem Original alle Ehre. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Aber sie hat den rund 1300 Gästen mehr als nur sprichwörtlich eingeheizt. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Die Fans in Leinefelde haben jedenfalls gejubelt - auch über die Nachricht, dass "Stahlzeit" nächstes Jahr wieder in die Obereichsfeldhalle kommen wollen. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Dann waren sie schon einmal mehr in der Stadthalle als Rammstein, die hier im Juni 1996 ein Konzert gegeben haben. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA) Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rammstein-Coverband "Stahlzeit" begeistert Fans Rammstein-Coverband "Stahlzeit" in Leinefelde. Foto: Eckhardt Jüngel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen