Randalierer schlägt Fenster im Eichsfeld ein

Bornhagen. Im Eichsfeld ließ ein unbekannter Täter seiner Zerstörungswut freien Lauf. Die Polizei ermittelt.

Ein Mann meldete sich am späten Sonntagnachmittag bei der Polizei und gab an, Zeuge einer Sachbeschädigung geworden zu sein. Er befand sich gerade auf einem Spaziergang mit seinen Hunden, als er beobachtete, wie ein bislang unbekannter Täter mehrere Scheiben einer Scheune am Bauernweg in Bornhagen einschlug, teilt die Polizei mit.

Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Die Beamten erstatteten Anzeige und haben die Ermittlungen zum Täter aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

