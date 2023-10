Reise durch musikalische Epochen in einer Eichsfelder Kirche

Das Kammermusik-Ensemble Classic Brass gastiert am Freitag, 27. Oktober, in Heiligenstadt.

Heiligenstadt. Das Kammermusik-Ensemble Classic Brass gastiert am Freitag, 27. Oktober, in Heiligenstadt. Das Quintett bietet eine Reise durch verschiedene musikalische Epochen.

Classic Brass, das von Jürgen Gröblehner gegründete Kammermusik-Ensemble, gastiert am Freitag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Kirche St. Martin in Heiligenstadt. In den 14 Jahren seines Bestehens brachte es das Quintett auf über 1000 Konzerte. Die Mischung aus ungarischen und deutschen Musikern bringen eine farbenfrohe und lebendige Atmosphäre hervor, welche Publikum und Kritiker gleichermaßen begeistert.

Von der Renaissance bis zur Moderne

Das Ensemble bewegt sich in den Konzerten durch die Musikepochen und zeichnet die Geschichte von der Renaissance bis zur Moderne nach. Die selbstverfassten Arrangements sind auf die Bedürfnisse von Musikern und Zuhörern zugeschnitten. Neben zahllosen Konzerten im ländlichen Raum, zählen auch große Konzertprojekte, Festivals und Konzertreihen sowie CD- und DVD-Produktionen zur Vita der Musiker: Sie spielten unter anderem im Kulturpalast Dresden, im Gewandhaus zu Leipzig, im Kaiserdom in Frankfurt am Main sowie beim Internationalen Brass-Festival „Sauerland-Herbst“.

Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro (Schüler und Studenten 12 Euro) bei der Evangelischen Kirchengemeinde St. Martin in Heiligenstadt (Knickhagen 15), der Tourist-Information (Marktplatz 15), bei Schreibwaren Multhauf in Heiligenstadt (Wilhelmstraße 18), in der Buch- und Musikhandlung Multhauf in Heiligenstadt (Schöllbach 10), in Wetzel´s Buchhandlung in Heiligenstadt (Wilhelmstraße. 29), in der Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt (Wilhelmstraße 69) sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de. Restkarten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.