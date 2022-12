Reisebericht bei der Urania in Leinefelde

Leinefelde. Nordmazedonien, Griechenland und Albanien stehen im Fokus einer Veranstaltung in Leinefelde.

Einen Reisebericht über die Sehenswürdigkeiten, Kultur und Geschichte von Griechenland, Nordmazedonien und Albanien gibt es am Montag, 12. Dezember, um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Urania in Leinefelde in der Kunertstraße 7 bis 11. Begleitet werden die Ausführungen von zahlreichen Fotos.

Um eine Voranmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per Email an urania@urania-eichsfeld.de wird gebeten.