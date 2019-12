Rekordergebnis bei Hammer-Challenge 2019 im Eichsfeld

Georg Hammer aus Heiligenstadt kann es selbst kaum fassen. Zum sechsten Mal hat er im September die Hammer-Challenge gestartet, um Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz zu sammeln. „In diesem Jahr sind glatt 10.000 Euro zusammengekommen“, kann er es selbst kaum fassen. „Das ist bisheriger Rekord.“

Insgesamt, so hat er zusammengerechnet, sind in den sechs Jahren insgesamt 37.000 Euro für diesen guten Zweck zusammengekommen. Dazu noch Unmengen an Spielzeug. Auch dieses Mal seien es sechs bis sieben große Kartons gewesen, die er ebenfalls nach Tambach-Dietharz mitgenommen hat. Aber das Kinderhospiz ist nicht die einzige Organisation, die er unterstützt. 500 Euro zusätzlich brachte er jetzt der Jugendfeuerwehr in Heiligenstadt für ihre wichtige Arbeit. Noch einmal 50 Euro bekam die Jugendfeuerwehr in Uder.

Das Geld zu sammeln, sei gar nicht leicht gewesen, erzählt Georg Hammer. Er hat zum Beispiel Konzerte und Veranstaltungen organisiert. „Die Gästezahl hätte größer sein können“, bedauert er. „Aber die Leute, die da waren, hatten richtig Spaß.“ Und das sei ja auch die Hauptsache. Auch habe er es gern auf sich genommen, viel herumzufahren, Gespräche zu führen und seine Freizeit zu investieren. „Das Thema liegt mir einfach am Herzen.“

Sein ganz großer Dank geht erst einmal an alle, die für den guten Zweck gespendet haben. Und manchmal seien es Menschen gewesen, die selbst nicht viel haben, sagt er. „Und als ich sagte, sie sollen das Geld stecken lassen, gaben sie mir trotzdem einen Schein. Sie wollten einfach helfen.“ Aus vielen dieser kleinen Bausteine sei am Ende das unfassbare Ergebnis zustande gekommen, weiß Hammer kaum, wie er seinen Dank in Worte fassen soll. Der geht auch an seine Mitstreiter, die jederzeit mit anpackten, wenn Hilfe gefragt war.

Jetzt hat er die Spende persönlich im Kinderhospiz an Markus Köhler übergeben und zusätzlich noch kleine Naschereien an die Pflegekräfte dort verteilt. Ein Thüringer Radiosender war ebenfalls zugegen. „Jetzt darf ich mich ganz offiziell Weihnachtsengel nennen“, muss Hammer ein bisschen lachen. Nach diesem großartigen Erfolg hat er entschieden, dass es 2020 die siebente Hammer-Challenge geben wird.