Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rentnerin und Radfahrerin verletzt - Zeugen nach Einbruch gesucht - Drogenfahrt

Radfahrerin nach Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstagmorgen in der Heiligenstädter Bahnhofstraße zog sich eine Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Die 59-Jährige fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Liesebühl, als aus der Einmündung zum Bahnhofsplatz eine Autofahrerin mit ihrem Polo gefahren kam. Der Pkw wollte nach links auf die Bahnhofstraße abbiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Die Radfahrerin musste ambulant behandelt werden.

Rentnerin nach Unfall im Krankenhaus

Am Donnerstag gegen 10.40 Uhr kam es in der Geschwister-Scholl-Straße zu einem Unfall, bei dem eine 78-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr auf dem Fußweg, als von der Geschwister-Scholl-Straße eine ebenfalls 78-jährige Seniorin mit ihrem VW Golf über den Fußweg in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte. Sie stieß mit der Radfahrerin zusammen. Die stürzte und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen nach Einbruch in Großhandel gesucht

Die Polizei in Heiligenstadt sucht Zeugen nach einem Einbruch am Mittwochabend in den Sanitärgroßhandel in der Gebrüder-Grimm-Straße. Unbekannte drangen, ersten Ermittlungen zufolge, gegen 20 Uhr, gewaltsam auf das Gelände und in das Gebäude des Großhandels ein.

Nach knapp zwei Stunden, gegen 22 Uhr, fuhr ein weißer Transporter auf das Gelände. Die Täter beluden das Fahrzeug mit dem Diebesgut und fuhren davon. Sie hatten es auf Heizungspumpen und andere Sanitärartikel abgesehen. Der Schaden wird im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei fragt: Wem sind am Mittwoch verdächtige Personen auf dem Gelände der Brüder-Grimm-Straße oder den angrenzenden Straßen aufgefallen? Wer hat den beschriebenen Transporter möglicherweise am Mittwoch oder Tage davor in der Straße gesehen? Parkte ein Transporter am Mittwoch zwischen 20 Uhr und 22 Uhr in der Gegend um den Sanitärgroßhandel? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Drogenfahrt gestoppt

In der Leinegasse von Heiligenstadt kontrollierten Polizisten am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr den Fahrer eines New Beetle. Der 48-Jährige stand unter Drogen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen stellten die Beamten Utensilien für den Drogengebrauch sicher und entdeckten Anhaftungen drogenähnlicher Substanzen an den Sachen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.