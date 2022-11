Reparaturcafé Leinefelde sucht Mitstreiter und Sponsoren

Leinefelde. Neben der Instandsetzung von Alltagsgegenständen geht es auch um die Stärkung des Miteinanders

Zu Beginn des kommenden Jahres soll in Leinefelde ein Reparaturcafé zur Selbsthilfe etabliert werden. Zunächst einmal im Monat sind Interessierte eingeladen, kaputte Haushaltsgegenstände mitzubringen und in gemeinsamer Aktion den Versuch zu unternehmen, diese Dinge wieder flott zu bekommen und somit ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft zu setzen. Bei Kaffee und Kuchen bleibt außerdem auch Zeit für persönliche Gespräche, denn neben einer schnellen und effizienten Reparatur soll es auch um eine Stärkung des Miteinanders gehen.

Auch Ersatzteile sind immer gefragt

Benötigte Ersatzteile müssen die Gäste in der Regel selbst mitbringen. Kleinigkeiten für Alltagsreparaturen sind aber direkt vor Ort zu haben. Wenn noch unklar ist, was getauscht werden muss, wird bei der Fehlersuche geholfen. Durch den Reparaturbonus gibt es außerdem in Thüringen die Möglichkeit, sich 50 Prozent der Kosten für ein Ersatzteil ab 25 Euro zurückzuholen.

Zu Beginn steht das Reparieren von Computern (Hard- und Software) und Kleidung im Vordergrund. Dafür wurden schon Freiwillige gefunden, die die Reparaturen anleiten werden. Gesucht werden allerdings noch Gleichgesinnte, die sich mit dem Reparieren von anderen Alltagsgegenständen jeglicher Art auskennen und ihr Wissen in ehrenamtlichem Engagement an andere weitergeben möchten.

Wer daran Interesse hat oder das Vorhaben finanziell beziehungsweise mit Ersatzteilen unterstützen möchte, kann sich beim Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt in der Käthe-Kollwitz-Straße 20 oder unter der Telefonnummer 0172/4319702 sowie per E-Mail an stadtteilbuero.leinefelde@daa.de melden.