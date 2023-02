Repariercafé in Leinefelder Südstadt öffnet Ende März

Leinefelde. In der Eichsfeldstadt nimm ein Projekt Gestalt an. Die Idee: Bei Kaffee und Kuchen gemeinsam Alltagsdinge reparieren statt wegwerfen – ehrenamtlich und kostenlos.

Das Repariercafé in der Leinefelder Südstadt wird am 29. März erstmals öffnen. Das können Markus Friedrich vom Stadtteilbüro und die Gruppe Freiwilliger stolz verkünden. „Das Repariercafé wird zukünftig immer zum letzten Mittwoch im Monat außer im Dezember stattfinden“, so Friedrich.

Angefangen hat die Idee mit einer Gruppe Nachbarn aus der Südstadt Leinefeldes, die sich im Rahmen der Bewohnerwerkstätten 2022 zusammengefunden hat. Sie hatten es sich gemeinsam mit dem Stadtteilbüro zur Aufgabe gemacht, ein Repariercafé ins Leben zu rufen. „In den vergangenen Monaten haben sich außerdem viele Menschen aus der gesamten Region gemeldet, die freiwillig an dem Projekt mitwirken möchten.“

Zum Auftakt am 29. März können Interessierte zwischen 14 und 18 Uhr zur Bachstraße 2 in Leinefelde kommen. Für Reparaturen aus den Bereichen Elektrokleingeräte, Computer, Handys, Nähwerkstatt (Kleidung, Taschen) sowie Fahrräder unterstützen die ehrenamtlichen Reparaturhelfer. In den Bereichen Computer und Handy sind auch Fragen zu Softwareproblemen oder zur Bedienung willkommen. Die Helfer werden gemeinsam mit den Gästen deren Alltagsgegenstände untersuchen und im besten Fall reparieren. Die Reparaturhilfe wird kostenfrei angeboten. „Reparaturmaterialien sind vorhanden, teure oder ungewöhnliche Ersatzteile müssten aber gegebenenfalls mitgebracht werden“, erklärt Friedrich. Die Helfer unterstützen aber auch hier gern bei der Auswahl passender Ersatzteile und erklären, wie sie vom Thüringer Reparaturbonus Gebrauch machen können.

Im Repariercafé gehe es nicht um effizientes und schnelles Reparieren, wie das in einem Fachbetrieb üblich ist. Deshalb werden auch Kaffee und Kuchen angeboten. In entspannter Atmosphäre heißt es dann gemeinschaftlich reparieren statt wegwerfen. Die Wohnungsunternehmen WVL und LWG sowie die Stadt unterstützen das Projekt. Von der Stadt kamen Möbelspenden aus der alten Bibliothek. Bis jetzt gibt es einige Räume in der Bachstraße 2, die provisorisch für eingerichtet werden. Zukünftig soll das Repariercafé aber einen festen Standort mit mehreren Werkstatträumen bekommen. Deshalb hat die WVL mit der Planung für den barrierefreien Umbau der ehemaligen Arztpraxis in der Bachstraße begonnen und wird sich um eine entsprechende Förderung beim Land Thüringen bewerben.

Stadtteilbüro:Telefon: 0172 / 4319702 oder E-Mail stadtteilbuero.leinefelde@daa.de