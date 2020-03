Rettung für passionierte Leseratten in Zeiten der Krise

Die Stadtbibliotheken waren mit die ersten öffentlichen Einrichtungen, die im Zuge der Corona-Situation für die Öffentlichkeit geschlossen wurden. Schluss mit Ausleihe und dem Lesespaß. Doch in Heiligenstadt gibt es, natürlich unter erschwerten Bedingungen, zumindest die Chance, wieder an kostenlosen Lesestoff zu kommen. Oder sich DVD oder Musik auszuleihen.

Das Team rund um Jana Bauer bietet nun allen Nutzern einen besonderen Service: Wenn man weiß, was man will, reicht eine E-Mail an die Adresse stadtbibliothek@heilbad-heiligenstadt.de oder man darf seine Wünsche telefonisch unter: 03606/677470 durchgeben. Das Team schaut nach, ob das gewünschte Buch oder anderes Medium da ist und liefert die Bestellung nach persönlicher Absprache aus. „Alternativ können die bestellten Medien nach Terminabsprache in der Zeit von 10 bis 15 Uhr am barrierefreien Hintereingang der Stadtbibliothek abgeholt werden“, erklärt Bürgermeister Thomas Spielmann (BI).

Dort können auch entliehene Medien zurück gegeben werden. Aber zwei Dinge bleiben ganz wichtig: Ein Zugang in die Bibliothek zum Stöbern, was denn alles so da ist, ist nicht möglich. Man müsse schon wissen, was man will. Und die Übergabe, egal ob daheim oder am Hintereingang erfolgt streng nach Auflagen und den Abstandsregelungen, also unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen.

In Leinefelde-Worbis dagegen, wird man diesen Service nicht anbieten können, bedauert Stadtsprecherin Natalie Hünger. Auch dort hatten die beiden Bibliotheken schon gleich zu Beginn der Lageverschärfung geschlossen. „Die Bibliotheksmitarbeiterinnen verstärken seitdem das Ordnungsamt“, erklärt Natalie Hünger. Sie seien teils mit in der Stadt unterwegs, aber unterstützen auch den Innendienst im Bürgerbüro, zum Beispiel am Hilfetelefon, um notwendige Hilfen und Unterstützungen zu koordinieren. „Das halten wir im Moment für dringlicher als die Bücherausleihe.“

Dafür springen aber auch Buchhandlungen in die Bresche. Steffen Preiß, der die Buchwelt in Leinefelde und die Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt führt, nimmt weiter Lesestoffbestellungen an. „Über Facebook, per Telefon, per Mail.“ Was nicht vorrätig ist, wird bestellt und ist meist am nächsten Tag da. Geliefert wird bis an die Haustür. Und die Bücherstube ist dazu täglich von 9 bis 11 Uhr besetzt, da auch Zeitungen und Zeitschriften zu haben sind. Aber auch dort ist das Stöbern im Bestand nicht möglich. Auch hier muss man wissen, was man will.