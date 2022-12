Rettungshubschrauber-Einsatz nach schwerem Unfall auf B247

Helmsdorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der B247 nahe Helmsdorf ist ein 36 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend auf der B247 nahe dem Abzweig nach Helmsdorf. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt, war hier ein 36-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab und geriet anschließend in den Straßengraben. Hier überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam erst auf einem angrenzenden Feld zum stehen. Der eingeklemmte Mann war schwer verletzt und musste von der hinzugerufenen Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den 36-Jährigen im Anschluss in ein Krankenhaus. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B247 am Unfallort gesperrt werden. Zur Ursache wird nun ermittelt.