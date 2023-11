Rinderherde und 800 Kilo schwerer Bulle im Landkreis Göttingen eingefangen

Aufnahme einer Fotodrohne: Am Wochenende wurde eine Rinderherde samt Bullen eingefangen.

Gleichen. Rund 70 Rinder eines Halters sind ausgebrochen. Erneute Fangaktion im Landkreis Göttingen.

Schätzungsweise 70 Rinder sind seit Juni von verschiedenen Weiden in der niedersächsischen Gemeinde Gleichen ausgebrochen. „Die Tiere werden einem Halter zugeordnet, aus dessen Bestand bereits im Juni zwölf Rinder aus Gründen des Tierschutzes vom Veterinäramt des Landkreises Göttingen im Außenbereich seines Stalls fortgenommen worden waren“, heißt es in einer Mitteilung der Göttinger Kreisverwaltung.

Bereits seit Juli gab es mehrere Fangaktionen, die Gemeinden Gleichen, Göttingen und zeitweise auch Friedland hatten zu diesem Zweck Sperrgebiete für die Aufenthaltsgebiete der Tiere erlassen. Am vorigen Samstag konnte im Rahmen einer knapp zwölfstündigen Aktion eine Herde im Gartetal eingefangen werden, zu der auch ein mehr als 800 Kilo schwerer Bulle gehört.

Mit einem Narkosegewehr zuvor betäubt

Die Rinder wurden mit einem Narkosegewehr aus der Entfernung betäubt, heißt es weiter. Mittlerweile seien insgesamt 59 Tiere des Halters aus verschiedenen Orten im Kreisgebiet eingefangen worden.

Laut der Ersten Kreisrätin Doreen Fragel geht es den Tieren gut. Das habe ein Tierarzt bestätigt. Neben dem Veterinärmediziner waren am Wochenende Jäger, Landwirte, das Team des Veterinäramtes, die Polizei, die Feuerwehr Rosdorf und das Technische Hilfswerk im Einsatz. Tiere des Halters, die noch durch das Kreisgebiet streunen, sollen bei weiteren Einsätzen eingefangen werden. Dabei handelt es sich um rund 20 Rinder. „Der Halter hat kein ordentliches Bestandsregister geführt. Weiterhin sind mittlerweile Kälbchen geboren – wir können also keine konkrete Zahl nennen“, erläutert Fragel. Der Landkreis Göttingen sei sehr bemüht, die verbliebenen Rinder so schnell wie möglich einzufangen.