Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rolf Berend aus Gernrode fragt: Sind solche Beschimpfungen noch Satire?

„Eigentlich brauchte man sich nicht länger mit diesem unsäglichen Machwerk des WDR zu beschäftigen, da ja wohl selbst der Urheber mit seinem Intendanten den (hoffentlich ernst gemeinten) Rückzug angetreten und begriffen hat, welche Dummheit und welchen Unsinn man da mit den begeistert singenden Kindern angestellt hat“, meldet sich der Landesvorsitzende der Senioren-Union in Thüringen, Rolf Berend aus Gernrode im Eichsfeld, zu Wort. „Und doch“, so fährt er fort, „sollten wir als Menschen im Seniorenalter, als gemeinte ,Zielgruppe', dazu etwas sagen: Nein, die Kinder trifft kein Vorwurf. Dieser geht an diejenigen, die dieses ,satirische’ Werk verfasst haben. Und das ist das Problem: Hier wird Alt gegen Jung ausgespielt und Omas auf übelste Weise beschimpft mit Begriffen der untersten Schublade.“

Wären es jüngst die Aktivisten von „Fridays for Future“ gewesen, die der älteren Generation das Mitspracherecht entziehen wollten, würden heute „die Alten“ unter dem Deckmantel der Satire durch den Dreck gezogen. „Wir als die Älteren in der Gesellschaft wollen uns nicht damit rühmen, einen nicht unwesentlichen Teil zum jetzigen Lebensstandard und zum Wohlergehen aller – auch der Jüngeren – beigetragen zu haben, und zwar unter Bedingungen, die sich diese Generation gar nicht vorstellen kann und will, geschweige denn diese einmal ihre Lebensrealität werden könnte“, sagt Berend. „Nie ging es jungen Menschen in unserem Land besser als heute. Und wenn Veränderungen angemahnt werden, was das Recht eines jeden Bürgers ist, ob alt oder jung, dann aber bitte mit Verstand, Respekt, Sachlichkeit und Augenmaß und nicht mit unflätiger Beschimpfung, beschönigend als gesangliche ,Satire’ deklariert.“

Das Schlimme und Folgenschwere an solchen „Projekten“ sei, dass ganz bewusst und gezielt Gegensätze und Konflikte zwischen den Generationen konstruiert werden und sich diese – gewollt? – in den Köpfen junger Sänger verfestigen, meint Berend. Wie weit sei es dann noch zur Instrumentalisierung oder Missbrauch von jungen Menschen für ideologische Zwecke? „Hat uns die Vergangenheit nicht genug gelehrt?“

„Wir ehrenamtlich in der Senioren-Union Engagierten treten ein für die Interessen der Älteren und unserer Kinder und Enkel, für das Miteinander der Generationen in einer freien, solidarischen und toleranten Gesellschaft. Herausforderungen begegnen wir mit unserer Erfahrung, unserem Mut und unserer Tatkraft. Wir wissen sehr wohl, dass Umweltgerechtigkeit und Nachhaltigkeit unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen und helfen, die Schöpfung zu bewahren, der jetzigen und insbesondere den nachkommenden Generationen. In diesem Sinne versuchen wird die Zukunft Deutschlands mit zu gestalten, entsprechend unserem Slogan: Zukunft braucht Erfahrung“, so der Gernröder.