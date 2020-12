Rolf Döring wurde in den Ruhestand verabschiedet.

VR-Vorstand Rolf Döring in den Ruhestand verabschiedet

Eichsfeld. Nach 45 Berufsjahren geht Rolf Döring in den Ruhestand. Der 22. Dezember war für das Vorstandsmitglied der VR-Bank Mitte der letzte Arbeitstag bei der VR-Bank Mitte. Für Rolf ,der ausschließlich im genossenschaftlichen Bankensektor tätig war, stehen von nun an seine Familie und seine Freizeitaktivitäten im Vordergrund.

Rolf Döring startete am 1. August 1975 seine Ausbildung zum Bankkaufmann in der damaligen Raiffeisenbank Rosdorf im Landkreis Göttingen, bei der er sich bis Ende März 1992 stetig weiterentwickelte und bis zum Prokuristen und Leiter der Kreditabteilung aufstieg. Am 1. April 1992 wechselte er zur Volksbank Lehre eG und war als Vorstand tätig, bevor er im Oktober 2003 zu „seiner“ Raiffeisenbank Rosdorf zurückkehrte.

Als Vorstand war er maßgeblich an der Entwicklung der vergangenen 17 Jahre beteiligt und gestaltete die genossenschaftliche Bank bis zur heutigen VR-Bank Mitte eG entscheidend mit. Die Verabschiedung konnte aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht wie geplant stattfinden. „Wir sind traurig darüber, dass Rolf nicht den Abschied bekommen kann, den er verdient hat“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Hartwig Magerhans. Gemeinsam mit einer handvoll Teammitgliedern endete so die berufliche Laufbahn des dreifachen Familienvaters. „So lassen wir ihn aber nichtgehen – im Sommer 2021 veranstalten wir nochmal eine Feierstunde, um seinen außerordentliche Werdegang im Wohle unserer VR-Bank gebührend zu danken“, blickt Vorstandsmitglied Uwe Linnenkohl bereits nach vorn.

Rolf Döring kann dann schon von seinen ersten Erfahrungen im Ruhestand berichten. Als Mitglied im Kirchenvorstand der Evangelischen St. Martini Kirchengemeinde Dransfeld ist er weiterhin aktiv, ebenso in der bankeigenen Stiftung „Mit HERZ für die Region“.

„Außerdem werde ich die neugewonnene Freizeit viel an der frischen Luft genießen. Für Wandern und Walken hatte ich bisher meist nur am Wochenende Zeit, das wird jetzt anders“, freut sich Rolf Döring auf seine Ruhestand.

Dem Aufsichtsrat der VR-Bank Mitte war es wichtig, die Nachfolgeregelung frühzeitig anzugehen. Bereits in der Aufsichtsratssitzung am 30. Oktober wurde beschlossen, den Nachfolger von Rolf Döring bereits ab 1. Juli diesen Jahres einzustellen, um einen bestmöglichen Übergang sicherzustellen. Steffen-Peter Horn ergänzt seit Juli 2020 den Vorstand der VR-Bank Mitte eG und übernimmt ab Januar 2021 die Nachfolge von Rolf Döring. Somit sind Björn Henkel, Steffen-Peter Horn und Uwe Linnenkohl im Vorstandsteam für die Bank tätig. red