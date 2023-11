Ronan Keating kommt ins Eichsfeld

Heiligenstadt. Der irische Popstar gibt Auftaktkonzert zur Deutschlandtournee beim Vitalpark-Open-Air in Heiligenstadt. Ab wann es wo die Karten gibt:

Der irische Pop-Held Ronan Keating wird im kommenden Jahr auf große Deutschlandtour gehen. „Den Auftakt bildet das Vitalpark Open Air am 25. Mai in Heilbad Heiligenstadt“, heißt es voller Stolz vom Team des Vitalparkes.

Mit im Gepäck wird Ronan Keating nicht nur seine bekannten Hits wie „When you say nothing at all“ und „If tomorrow never comes“, sondern auch sein aktuelles Album „Songs from home“ haben. Dieses reflektiert besonders seine Liebe zu seiner Heimat und seinen irischen Wurzeln.

Mit seinen gefühlvollen Balladen, sanften Gitarrenklängen, modernem Pop-Rock und traditionellen Folkeinflüssen begeistert Keating seine Fans nun schon seit mehr als 25 Jahren. Seine Karriere begann 1993, als er zusammen mit vier Freunden die Boyband Boyzone gründete. In den Folgejahren stürmten sie unter anderem mit Songs wie „Love me for a reason“ die internationalen Charts. Im Jahr 2000 löste sich die Gruppe auf und Sänger und Songwriter Ronan Keating begann seine Solo-Karriere.

Seither zählt Keating, dessen Alben weltweit mehr als 25 Millionen Mal verkauft wurden, zu den erfolgreichsten Künstlern des britischen Königreiches. Abgesehen von seiner Musik-Karriere ist Keating aktuell auch als Coach bei der deutschen Ausgabe der Casting-Show „The Voice of Germany“ zu sehen.

Der offizielle Vorverkauf der Tickets startet am 8. Dezember 2023 im Vitalpark und der Tourist-Information Heilbad Heiligenstadt.