Rosen für Eichsfelder Frauen zu ihrem Ehrentag

Heiligenstadt. Vielerorts wurden zum Internationalen Frauentag im Landkreis Eichsfeld Rosen verschenkt. Mitglieder der Deutschen Gewerkschaftsbundes besuchten zwei Einrichtungen in Heiligenstadt und gratulierten den Frauen zu ihrem Ehrentag.

Mitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gratulierten am Mittwoch in der Johanniter-Tagespflege den Frauen zu ihrem Ehrentag. Udo Lurch (hinten links), Vorsitzender des Kreisverbandes Eichsfeld des DGB, sein Stellvertreter Jürgen Große (hinten rechts) und Albert Heinecke (vorn) übergaben Rosen an die Mitarbeiterinnen und Bewohner der Einrichtung. Mandy Kaufhold war eine der ersten Frauen, die eine Rose zum Internationalen Frauentag überreicht wurde. Jürgen Große hatte diese am Vormittag extra aus Mühlhausen geholt. Insgesamt wurden 150 Rosen in der Tagespflege und der Möbelbörse des Horizont-Vereins in Heiligenstadt verteilt. Zum fünften Mal haben die Gewerkschafter eine derartige Aktion durchgeführt.