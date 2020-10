In einem großen Speißkübel trug Förster Marko Erhardt die etwa 40 Zentimeter großen Buchen-Wildlinge auf die Freifläche im Wald zwischen Kirch-ohmfeld und Holungen. „Das ist der Nachschub. Die Helfer sind sehr fleißig und schneller als wir dachten“, sagte er. Schon kamen sie und nahmen ihm die Pflänzchen ab, um sie dann in die markierten Punkte einzupflanzen.

Die Waldfläche gehört zum Privatbesitz von Wilko Graf von Wintzingerode. Er und der Rotary-Club Obereichsfeld-Heilbad Heiligenstadt haben sich an diesem Samstag im Wald eingefunden, um wieder aufzuforsten, was Trockenheit, Sturm und Borkenkäfer vernichtet haben. Vom vorherigen zirka 50 Jahre alten Fichtenbestand ist dort nichts mehr zu sehen.

Förster Marko Erhardt arbeitet bei einem Privatunternehmen, kümmert sich seit Jahren um die Flächen der Grafen von Wintzingerode. Gemeinsam habe man sich für Wildlinge entschieden, also kleine Bäume, die per Naturverjüngung gewachsen sind und die an anderer Stelle vom Waldboden „geerntet“ werden. „Die Rehe finden die etwas größeren Bäume langweilig. Sie kennen sie schon“, sagte Wilko Graf von Wintzingerode mit einem Augenzwinkern.

Die Idee zur Pflanzaktion kam aus dem Rotary-Club selbst und in Absprache mit dem Forstamt Leinefelde konnte sie am Wochenende stattfinden. Die amtierende Präsidentin Heidrun Swoboda packte da genauso mit an, wie Freunde des Rotary-Clubs und die Damen vom Ladies’ Circle Eichsfeld, ein weiterer Service-Club in der Region für Frauen bis 45 Jahre.

Hier wolle man die Zusammenarbeit in Zukunft auch bei anderen Projekten stärken, sagte Jeannette Klaus vom Ladies’ Circle und nutze auch die Chance, um darauf zu verweisen, dass interessierte Damen sich gern beim Club melden können. Der widmet sich hauptsächlich, wie die Rotary-Clubs, regionalen Projekten.

Die „schlagkräftige Truppe“, wie Marko Erhardt sie bezeichnete, kam schnell voran. Innerhalb von drei Stunden waren insgesamt 600 kleine Buchen gepflanzt. Das Werkzeug dazu gab es vom Förster. So auch den „Göttinger Fahrradlenker“, der tatsächlich fast wie einer aussieht, aber ein spatenartiges unteres Ende besitzt, mit dem einfacher Löcher gegraben werden können.