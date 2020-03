Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rotary Club Obereichsfeld: 365 Tage im Jahr gute Taten

15 Jahre wären eigentlich kein Jubiläum, meint am Samstagabend Josef Pilvousek im Gewölbekeller der Burg Scharfenstein. „Aber sie sind sehr wohl eins, wenn es gelungen ist, das kostbarste Material, die Zeit, so zu gestalten, dass sie für die Ewigkeit nachwirkt.“ Das sagt Josef Pilvousek als Gründungsmitglied des Rotary Clubs Erfurt-Krämerbrücke und als derjenige, der vor 15 Jahren die Gründung des Rotary-Clubs Obereichsfeld-Heilbad Heiligenstadt. Und er erinnert an diese Jahre, als im Distrikt 1950 der Beschluss fiel, im Eichsfeld einen zweiten Club zu gründen. Pilvousek lässt nicht unerwähnt, dass die Duderstädter damals nicht sonderlich begeistert waren, ja, es sogar hart hergegangen sei. Mitte des Jahres 2002 sei das gewesen. „Ich habe vier Personen besucht und drei Absagen kassiert“, sagt der gebürtige Eichsfelder mit einem leichten Lächeln. „Und später zog auch der vierte zurück. Wir waren ziemlich ernüchtert.“

Der Durchbruch kam im Herbst 2004

Aufgeben aber gibt es bei den Rotariern nicht. Launig erzählt Pilvousek, wie es doch noch geklappt hat. Noch im November 2002 sei es richtig losgegangen. Clubs sagten ihre Unterstützung zu. Und nach und nach in den Jahren 2003 und 2004 tasteten sich die ersten Eichsfelder an das Thema Rotarier heran. Auch noch von der katholischen Kirche misstrauisch beäugt. Lange hielt sich das Vorurteil, die Rotarier seien so etwas wie die Freimaurer. Da ist man als Christ einfach nicht Mitglied. „Obwohl das Vorurteil mit dem zweiten Vatikanischen Konzil eigentlich ausgeräumt war und die Rotarier als notwendig erachtet wurden“, erklärt Pilvousek. Diese Wogen konnten geglättet werden, auch die mit den Duderstädtern.“ Aber als es darum ging, dass auch Frauen aufgenommen werden sollen, sei das nächste Theater losgegangen. Auch das hat sich gelegt.

Der Durchbruch für den neuen Club – er kam im Herbst 2004, als sich 21 Leute zusammenfanden, um den neuen Eichsfelder Club in Gründung zu konstituieren. Somit war der Weg frei, um am 23. Februar 2005 im Hotel Reifenstein zur Charter zu werden, auf den Tag genau 100 Jahre nach Gründung des ersten weltweiten Rotary Clubs durch Paul Percy Harris in Chicago.

Bis heute habe sich am Ansinnen und Ziel der Rotarier weltweit und im Eichsfeld nichts geändert, sagt Josef Pilvousek auf Burg Scharfenstein. „Wir sind Serviceclubs in einer pluralistischen Gesellschaft – mit dem Motto: Dienstbereit im täglichen Leben.“

Aktive Rolle in der Gesellschaft

Gespannt verfolgt an diesem Abend auch Thomas Ehbrecht vom benachbarten Rotary Club Duderstadt Eichsfeld den Festvortrag. „Die Gräben von damals sind längst zugeschüttet und dürfen nur ironisch immer wieder mal erwähnt werden“, sagte er unter Heiterkeit. Vielmehr aber genieße er es, 30 Jahre ohne Mauer, ohne Stacheldraht, ohne Eisernen Vorhang zu leben, sich im rotarischen Geist grenzenlos bewegen zu dürfen und mit den Obereichsfeldern seit 15 Jahren eine gute rotarische Freundschaft zu pflegen. „Rotary ist angetreten, um Grenzen fallen zu lassen, die Einheit zu leben. Das ist das größte Geschenk, das Deutschland je erhalten hat.“ Und die Obereichsfelder hätten sich den 29. Februar gut für die Feier ausgesucht, somit blieben nämlich wie sonst auch volle 365 Tage in diesem Jahr für gute Taten übrig.

Norbert Breitenstein findet als amtierender Präsident der Obereichsfelder an diesem Abend mahnende Worte. „Mitglieder von Rotary übernehmen eine aktive Rolle bei der Hilfe am Mitmenschen, ob das Zuhause, in der eigenen Nachbarschaft oder weit entfernt in einem Dorf der Dritten Welt ist.“ Das Bewusstsein, helfen zu können, stelle für viele Rotarier den befriedigendsten Aspekt der Mitgliedschaft dar. „Wir helfen anderen Menschen, fördern Integrität und setzen uns für weltweite Verständigung, guten Willen und Frieden ein.“ Und gerade die interdisziplinäre Zusammensetzung in einem Club ermögliche es, Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Dinge zu bewegen und echte Hilfe zu leisten, sei gerade in der heutigen, wie Breitenstein es nannte, „paradoxen Zeit“ unschätzbar. „Wir haben hohe Gebäude, aber eine niedrige Toleranz, breite Autobahnen, aber enge Ansichten. Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien, mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit, mehr Ausbildung, aber weniger Vernunft“, zählt er auf. „Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Wir lieben zu selten, wir hassen zu oft. Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, aber nicht mehr, wie man lebt. Wir kommen zum Mond, aber nicht mehr bis zur Tür des Nachbarn. Wir haben die Luft gereinigt, aber die Seelen verschmutzt, wir können Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile.“ Jeder habe die Wahl: Das Leben zu ändern oder diese Botschaft wieder zu vergessen.

Der amtierende Gouvernor des Distrikts, Heiner Winker aus Erfurt, betont, dass sich Rotary auf die Fahnen geschrieben habe, sich von Politik und Religion fernzuhalten. „Wir haben Politiker und Geistliche in unseren Reihen. Aber bei Rotary sind es alles Freunde und keine Vertreter ihrer jeweiligen Gilde.“ Er zeichnet gemeinsam mit Breitenstein verdiente Eichsfelder Rotarier mit dem Paul Harris Fellow aus, der höchsten Anerkennung für rotarisches Wirken. Und auch eine Neuaufnahme gibt es in dem von den „Sax-Brüdern Eichsfeld“ wunderbar musikalisch umrahmten Festakt im Gewölbekeller.