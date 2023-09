Leinefeld. Eine rote Simson wurde in Leinefelde beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Eine rote Simson, die in der Leinefelder Bahnhofstraße in einer Parkbucht vor dem Modehaus Senft abgestellt war, wurde am Donnerstag zwischen 13.50 und 14.20 Uhr durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, so die Polizei. Dieser kollidierte mit dem Moped, das an der vorderen Telegabel und am Schutzblech beschädigt worden sei. Der Verursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle.