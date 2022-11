Roter oder blauer Draht

Daniel Wiegand über Komplimente

Frauen ein Kompliment zu machen, ist schwierig und nicht selten gefährlich. Genauso gut könnte man mit schweren Stiefeln und stampfenden Schrittes einen Spaziergang im Minenfeld machen. Ein Satz wie „Du siehst heute aber besonders gut aus“ wird einem dann gern mal im Mund herumgedreht und kommt mit dem Satz „Soll das etwa heißen, sonst bin ich hässlich?“ als Beginn einer bösen Schimpftirade zum Absender zurück. Vielleicht sind wir Männer deshalb so sparsam mit Äußerungen dieser Art, auch wenn sie nett gemeint sind und die Damenwelt sich ja auch größtenteils sicherlich sehr darüber freuen würde.

Wir sind meistens einfach nur verunsichert, was man(n) gerade heutzutage noch sagen darf und was nicht. Insofern gleicht ein Kompliment einer Szene im Actionfilm, in der der Protagonist entscheiden muss, ob er den roten oder vielleicht lieber den blauen Draht der Bombe kappen soll. Entweder ist danach alles gut, oder es gibt einen gewaltigen Knall. Letztens habe ich meiner Frau das Kompliment gemacht, dass sie doch einen ganz tollen Mann hat. War auch wieder falsch.