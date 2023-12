Rückblick 2023: Das war das vierte Quartal im Eichsfeld

Eichsfeld Das war 2023 im Eichsfeld: Wir schauen kurz auf die Monate Oktober bis Dezember

Oktober

9. Oktober: In Wingerode treffen sich Gastwirte aus der ganzen Region, um sich über den Deutschen Wandertag 2024 zu informieren, und wollen vor allem wissen, was von ihnen erwartet wird.

12. Oktober: Die Südharz-Kali rückt damit heraus, dass sie schon 2025 mit dem Bau des neuen Bergwerkes beginnen will und favorisiert Standorte, allen voran Bernterode/Wipper.

16. Oktober: Der Spatenstich für das neue Klinikum steht demnächst bevor. Das Land in Person von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) bringt den Fördermittelbescheid über 165 Millionen Euro nach Heiligenstadt und dazu einen goldenen Spaten für den nächsten offiziellen Akt.

19. Oktober: Die Freien Wähler Eichsfeld schicken Michael Gaßmann aus Heuthen in das Rennen um die Landratswahl.

Beim 31. Schlachteessen der CDU Mittelstandsvereinigung in der Birkunger Siechenhalle war Michael Grosse-Brömer, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Bundestag zu Gast. Foto: Silvana Tismer / Funke Medien Thüringen

November

8. November: Erste Vorbereitungen für den Bau eines neuen Kindergartens gibt es in Kallmerode. Die Stadt Leinefelde-Worbis will 1,6 Millionen Euro verbauen.

14. November: Ein Großaufgebot der Polizei durchsucht die alte Kaserne in Günterode und beschlagnahmt zahlreiches Beweismaterial. Es gehe, so heißt es von der Staatsanwaltschaft, um Sozialleistungsbetrug im schweren Fall. In Dingelstädt legt Stadtbrandmeister Ansgar Nolte nah einem Streit um die neue Feuerwehrsatzung sein Amt nieder.

17. November: Beim Schlachteessen der CDU-Mittelstandsvereinigung in Birkungen lässt Michael Grosse-Brömer, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Deutschen Bundestag, lässt kein gutes Haar an der Ampel-Koalition.

28. November: Ein schwerer Wintereinbruch sorgt für Verkehrschaos im Eichsfeld

Ein verunglückter Transporter liegt mehrere Tage neben der A 38 zwischen Leinefelde und Heiligenstadt. Foto: Feuerwehr Leinefelde

Dezember

1. Dezember: Seit Tagen liegt ein verunglückter Transporter auf der A 38 zwischen Leinefelde und Heiligenstadt. Niemand will das Wrack bergen, erst als die Feuerwehr Leinefelde Stunk macht, kommt Bewegung in die Sache.

12. Dezember: Die FDP nominiert Tobias Gerling als Bürgermeisterkandidaten für Heiligenstadt

16. Dezember: In Heiligenstadt rennt ein 27-Jähriger nackt durch die Straßen und springt dann in den Teich im Kurpark. Die Feuerwehr muss den unterkühlten Mann retten, er steht unter Drogen.