Rückblick 2023: Das war das zweite Quartal im Eichsfeld

Nach dem tödlichen Unfall auf der Bundesstraße 247, verursacht durch einen Eichsfelder, liegen an der Unglücksstelle Blumen.

Eichsfeld Das war das Jahr 2023: Wir schauen zurück auf April bis Juni im Eichsfeld

April

1. April: Bei Bad Langensalza sterben sieben Menschen, darunter vier 19-Jährige, bei einem Autounfall. Verursacher ist ein betrunkener 34-jähriger Eichsfelder ohne Führerschein.

3. April: Die Stadt Leinefelde-Worbis beschließt endlich den Haushalt. 39 Millionen Euro sollen investiert werden, allen 20 davon in die Landesgartenschau.

12. April: Eine junge Günteröderin ist nach einem schweren Motorradunfall querschnittgelähmt, die Familie weiß nicht, wie sie alles finanziell stemmen soll. Eine Welle der Hilfsbereitschaft startet im Eichsfeld.

17. April: Am Wochenende sind mysteriöse Figuren, die Wächter der Zeit, am Eichsfeld-Kreuz und der Kapelle der Deutschen Einheit aufgetaucht.

Mai

5. Mai: In Leinefelde sind Investoren für die Gartenstadt zur Landesgartenschau gefunden.

12. Mai: Ein Bauprojekt am Vitalpark steht kurz vor der Eröffnung: Die zwei Millionen Euro teure Entdeckersauna.

18. Mai: Rund 6500 Pilger zieht es zur Männerwallfahrt nach Klüschen Hagis.

Tausende Männer legen an Christi Himmelfahrt im Klüschen Hagis bei der traditionellen Männerwallfahrt unter dem Leitwort „Wende doch, Herr, unser Geschick“ ein Zeichen ihres Glaubens ab. Foto: Eckhard Jüngel

29. Mai: In Heiligenstadt krönt ein großer Festumzug mit 55 Bildern, mehr als 500 Teilnehmern und Zehntausend Zuschauern die 1050-Jahr-Feier der Stadt Heiligenstadt und die 660. Heimensteiner Kirmes.

31. Mai: Jürgen Hartmann aus Worbis will im Juni in nur knapp drei Tagen auf seinem Simson SR 2, Baujahr 1969, von Worbis nach Wien fahren.

Juni

1. Juni: Der 18. Benefizlauf in Heiligenstadt bringt neue Rekorde. 585 Teilnehmer, so viele wie noch nie.

2. Juni: In Worbis beginnt ein Reichsbürgertreffen auf der Bonda-Ranch. Die Polizei führt Großkontrollen durch, erwartet werden bis zu 300 Reichsbürger und Rechtsextreme.

Rund 5000 Fans raven mit Scooter unterhalb der Burg Scharfenstein. Foto: Sebastian Grimm / Funke Medien Thüringen

10. Juni: 5000 Technofans raven mit Scooter auf Burg Scharfenstein.

15. Juni: In Heiligenstadt sticht ein 34-Jähriger auf eine 81-jährige Nachbarin ein. Die Polizei kann den Täter überwältigen.

21. Juni: Am Abend bricht ein Unwetter über Burgwalde herein, gerade noch so können die Feuerwehrleute das Dorf schützen.