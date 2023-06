Frank Huke hat in mehr als 300 Stunden Eigenleistung eine Radlerrast in Kallmerode gebaut.

Ruhe für Radfahrer in einem Eichsfelder Dorf und eine Feier

Kallmerode. Was lange währt, wird endlich gut. Kallmerode ist um ein kleines Schmuckstück reicher und feiert sein erstes großes Fest seit Eröffnung der Ortsumfahrung.

Nicht weit entfernt vom Anger können sich die Kallmeröder über eine Neuerung an der früheren Bundesstraße freuen. Zwischen Gemeindesaal und Feuerwehr befindet sich nun eine „Radlerrast“, die Frank Huke in mehr als 300 Stunden Eigenleistung errichtet hat.

Die Idee zu diesem besonderen Häuschen kam ihm bei einem gemeinsamen Radurlaub mit seiner Frau am Steinhuder Meer. Hier entdeckte er zum ersten Mal ähnliche kleine Häuschen, die sich großer Beliebtheit erfreuten. Hinzu kam die Frage, was mit dem Spaten passieren sollte, den die Kallmeröder Bürgerinitiative beim Spatenstich zur Ortsumfahrung im Oktober 2019 erhalten hatten. Dieser befindet sich nun zusammen mit einem Stück Band und einer Schere von der Straßenfreigabe sowie einer Chronik zum Bau der Ortsumfahrung in einem Seitenteil der Rast.

Fotos vom Baufortschritt werden ausgestellt

Auch einige Fotos vom Baufortschritt wurden gemacht und werden vor Ort zusammen mit einer Karte ausgestellt. „Hier bin ich Marion Hornemann sehr dankbar, die sich um die Gestaltung gekümmert hat“, erklärt Huke. Für die Vitrine in der Mitte der Hütte sucht er allerdings noch Ideen.

„Eine tolle Idee und eine gelungene Umsetzung“, freut sich Ortsteilbürgermeister Torsten Städtler (CDU). Er vermutet, dass in Zukunft mehr Radfahrer die Strecke durch den Ort nutzen werden, macht der neue Radweg durch den Dingelstädter Wald und die verkehrsberuhigte Ortsdurchfahrt die Strecke doch nun um vieles attraktiver. „Jetzt fehlt uns hier nur noch eine E-Bike-Ladestation“, sagt er schmunzelnd und hofft zusammen mit Frank Huke, dass alle lange Freude an der Hütte haben werden und sie von Vandalismus verschont bleibt.

Zünftig gefeiert wurde das Gemeinde-, Straßen- und Kindergartenfest. Schon bei Eröffnung der Ortsumfahrung hatte Städtler angekündigt, diese später noch einmal zum Anlass zu nehmen, die neue Straße gebührend zu feiern.

Messe aus Lkw-Anhänger heraus gelesen

Gefeiert wurde am Samstagabend auf dem Anger mit der Gruppe Mash Up. Der Sonntag startete mit einem Festgottesdienst, ebenfalls auf dem Anger. Für Kaplan Lukas Hennecke eine ganz neue Erfahrung, die Messe aus einem Lkw-Anhänger heraus zu lesen. Er lobte in seiner Predigt die Schaffenskraft der Kallmeröder und die Tatsache, dass hier verschiedene Feste gemeinsam gefeiert wurden.

Am Nachmittag übernahmen die Kleinen des Kindergartens die Regie und führten ein buntes Programm auf. Bei Hüpfburg, Glitzertattoos und zahlreichen Spielmöglichkeiten konnte der Nachwuchs einen schönen Nachmittag verbringen.